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Özel Altınyıldız Koleji’nin E-Twinning Proje Heyecanı
Özel Altınyıldız Koleji olarak Ağustos ayında başvurmuş olduğumuz “ Web 2.0 Tools im Daf Unterricht/Almanca Dersinde Web 2.0 Araçları” adlı Projeye katılımımız onaylanmıştır.
Eğitim 28.09.2020, 13:14
Okulumuz Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9.10.11.sınıf öğrencilerimiz Türkiye, Romanya, Slovakya ve Polonya’dan toplam on ortak okul ile bu projeyi gerçekleştireceklerdir.
Mayıs 2021’e kadar sürecek olan bu projede Özel Altınyıldız Koleji öğrencileri çeşitli görevler üstleneceklerdir. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.