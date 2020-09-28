Özel Altınyıldız Koleji’nin E-Twinning Proje Heyecanı

Okulumuz Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi 9.10.11.sınıf öğrencilerimiz Türkiye, Romanya, Slovakya ve Polonya’dan toplam on ortak okul ile bu projeyi gerçekleştireceklerdir.

Projenin amacı internet araçlarından olumlu yönde faydalanarak, keyifli ve etkili dil öğrenimi sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimiz bu projeyle yurt içi ve yurt dışı okullardan öğrencilerle iletişime geçerek bire bir Almancayı kullanacaklar ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Mayıs 2021’e kadar sürecek olan bu projede Özel Altınyıldız Koleji öğrencileri çeşitli görevler üstleneceklerdir. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.