Özel Altınyıldız Koleji Öğrencileri Neşet Ertaş’ı Mezarı Başında Dualarla Andı

Altınyıldız Eğitim Kurumları, eğitimi dört duvar arasından çıkartıp hayatın ortasına taşıyor. Kültürümüzü genç nesillere tanıtmaya devam ediyor.

Özel Altınyıldız Koleji Öğrencileri Neşet Ertaş’ı Mezarı Başında Dualarla Andı
banner230

16 Ekim 2018 tarihinde Özel Altınyıldız Koleji Müzik öğretmeni Onur Kahraman, Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Uğurlu ve bir grup Altınyıldız Koleji öğrencileri Kırşehir İlinde yapılan gezi ile Halk müzüğinin ustadı Ozanımız Neşet Ertaş’ı mezarı başında andılar.

Geçtiğimiz günlede ölüm yıl dönümü dolayısıya okulumuzda anılan ozanımız öğrencilerimiz talebi doğrultusunda doğdu, yaşadığı topraklar olan Kırşehir İline Kültür ve Anma Gezisi düzenlemiştir.

Gezi kapsamında;

            Neşet Ertaş Kültür Merkezi,

            Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi,

            Neşet Ertaş Mezarı,

            Cacabey Camisi,

            Kırşehir Kent Park ziyaret edilmiştir.

            Gezimiz sırasında Altınyıldız heyetini misafir eden Kırşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:27
YORUM EKLE
Gönder