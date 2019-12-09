Son Dakika
Özel Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Kış Partisi İle Kışa Merhaba Dediler
Eğitim 09.12.2019, 16:18 09.12.2019, 16:21
Özel Altınyıldız Anaokulu öğrencileri aktivitelerine "Bir Kış Masalı" teması altında "Kışa Hoşgeldin Partisi" gerçekleştirildi. Partimize başlamadan önce Kış mevsiminin özellikleri, kış hastalıklarından kaçınmanın yolları, nasıl giyinmeli hakkında bilgiler iletildi. Sonrasında kardan adam figürlü yaş pastayı yiyen öğrencilerimiz dansa koştular.
Öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinde görülmeye değerdi. Mutlu bir gelecek için sizinde çocuğunuz Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokullu olsun.
Mutlu Çocukların Okulu Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.
3°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50