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Özel Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Kış Partisi İle Kışa Merhaba Dediler

Eğitim 09.12.2019, 16:18 09.12.2019, 16:21
Özel Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Kış Partisi İle Kışa Merhaba Dediler
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Özel Altınyıldız Anaokulu öğrencileri aktivitelerine "Bir Kış Masalı" teması altında "Kışa Hoşgeldin Partisi" gerçekleştirildi. Partimize başlamadan önce Kış mevsiminin özellikleri, kış hastalıklarından kaçınmanın yolları, nasıl giyinmeli hakkında bilgiler iletildi. Sonrasında kardan adam figürlü yaş pastayı yiyen öğrencilerimiz dansa koştular.

Öğrencilerimizin mutlulukları gözlerinde görülmeye değerdi. Mutlu bir gelecek için sizinde çocuğunuz Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokullu olsun.

Mutlu Çocukların Okulu Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.

#altınyıldız kreş ve anaokulu #kışa merhaba #etkinlik
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