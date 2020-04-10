Online Eğitimde Altınyıldız Kalitesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlkokullarda günde 3 saat ,5,6. ve 7. sınıflarda günde 5 saat ,8.sınıflarda Cumartesi günleri dahil günde 6 saat canlı ders anlatımları ile şu sıkıntılı günlerde öğrencilerini yalnız bırakmıyor.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada; ‘Online Canlı derslerimizi 2 haftadır çok verimli bir şekilde devam ettiriyoruz. Online derslerimizin programlamasını yaparken öğrencilerimizin bilgisayar başında kalma sürelerini uzman görüşleri alarak hazırladık. Bu sıkıntılı süreçte online olarak yaptığımız derslerimizi hayat normale döndüğünde telafisi için gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Online canlı derslerde önceliğimiz öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması, öğretmenlerimizin çocuklarımızla iletişim halinde olarak onlara dokunmalarını sağlamak, öğrencilerimizin arkadaşlarıyla görüşerek sağlıklı bir şekilde sosyal hayatını devam ettirebilmek, çocuklarımızın psikolojilerini pozitif yönde etkileyebilmektir. Canlı yayın derslerimizde veli memnuniyetimiz için velilerimizden öneri amacıyla mail atmalarını istedik. Çok sayıda aldığımız mailin hemen hemen hepsi online canlı eğitimin olabileceği en güzel şekilde yapıldığını belirten velilerimiz okulumuza teşekkürlerini iletmişlerdir. Velilerimizin ‘Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur’ ifadeleri bizleri mutlu etmiştir. Online canlı bağlantılar için kullandığımız ZOOM programın serverları okul olarak satın aldığımız için hiçbir güvenlik zafiyetinin olmadığını , sistemdeki verilerin tamamen okul kontrolünde olduğunu ve kimseyle paylaşılmadığını belirtmek isterim.

Eğitim öğretimde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Altınyıldız Eğitim Kurumlarının Saygıdeğer Kurucularına, kurulduğu günden bugüne Altınyıldız İlköğretim Kurumunu yükselten, yücelten ve bu sıkıntılı süreçte uzaktan eğitim sürecinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ,toplantılara ve eğitimlere katılan şuanda da canlı dersleri devam ettiren saygıdeğer öğretmenlerimize teşekkür ederim.’’ ifadelerine yer verdi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak en kısa zamanda bütün insanlığın bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ediyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz.