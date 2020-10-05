NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri,

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında tüm kararların alınmasında ve uygulanmasında öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin sağlık ve güvenliğini birincil önceliğimiz yaparak Sağlık Bakanlığının ve Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının kararlarına en üst düzeyde hassasiyetle uymaktayız.

Yeni eğitim döneminde değişen şartlar ve oluşan yeni kurallar, talimatlar ve tavsiye kararları TC Sağlık Bakanlığı, MEB, YÖK, Valilik, Umumi Hıfzıssıhha Kurulları başta olmak üzere ülkemiz ve dünya ölçeğinde yakından takip edilmekte ve değerlendirilmekte, Bölüm, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, MYO ve Üniversite Kurullarınca analiz edilmektedir. Söz konusu analizler sonucu süreç boyunca ortaya çıkabilecek yeni şartların ve ihtiyaçların anında değerlendirilerek planlamada değişikliğe gidilmesine imkân sağlayacak esnek planlama modeli uygulamaktayız. Bu süreçte, katılımcı, farklılıklara saygılı, öğrenci odaklı bir anlayış ile kaliteli, disiplinler arası eğitim vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sebeple üniversitemizin uzaktan eğitim ve bilişim altyapısı güçlendirilmiş, öğrenci ve akademisyenlerimize yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Geri bildirimleriniz doğrultusunda hem gerek akademik ve idari personelimiz gerekse de Uzaktan Eğitim Merkezimiz sorularınızı yanıtlamak üzere görevlerinin başındadırlar.

Değerli Öğrenciler,

Hayatınızın bu önemli sürecinde, kendi öğrenmelerinizin sorumluluğunu almanız; Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin “Ara, Bul” sözünü şiar edinip; üniversitemizin size kazandıracağı bilgi ve becerileri pekiştirmeniz gerektiğini unutmayınız. Kampüslerimizde hep beraber olacağımız sağlıklı günlerin özlemiyle; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının tüm öğrencilerimize, ailelerine, ülkemiz eğitim-öğretim camiasına hayırlı olmasını dilerim.