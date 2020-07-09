NEVÜ GSF 3 Bölüme Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında özel yetenek sınavı ile Resim Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümüne toplam 125 öğrenci alacak.

Resim Bölümüne 60 Öğrenci

NEVÜ GSF Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı özel yetenek sınavı ile 30’u normal öğretim ve 30’u da ikinci öğretim olmak üzere toplam 60 öğrenci alacak.

Başvuru ve ön kayıtları 01-08 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak olan aday öğrenciler, 10-14 Ağustos 2020 tarihinde sınava girerek başarılı olmaları halinde 24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Yedek adayların boş kalan kontenjan için kayıtları ise 07-11 Eylül 2020 tarihlerinde kabul edilecek.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümüne 50 Öğrenci

NEVÜ GSF Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için 25’i normal, 25 ikinci öğretim olmak üzere toplam 50 öğrenci alacak.

Özel yetenek sınavı ile gerçekleştirilecek olan alımlar için 15-30 Ağustos 2020 tarihlerinde başvuru ve ön kayıtlarını yaptıracak olan aday öğrenciler, 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde sınava girerek başarılı olmaları halinde 07-08 Eylül 2020 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklar. Kesin kayıtların tamamlanması ile birlikte yedek adayların boş kalan kontenjanlara kayıtları ise 09-10-11 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seramik ve Cam Bölümüne 15 Öğrenci

NEVÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü, Seramik Ana Sanat Dalı, normal öğretim düzeyinde bu yıl 15 öğrenci alacak.

Seramik ve Cam Bölümünü tercih etmek isteyen öğrenci adayları, 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde başvuru ve ön kayıtlarını yaptırarak gerekli koşulları taşımaları ve 17 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlarda başarılı olmaları halinde 24-28 Ağustos 2020 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklar. Yedek adayların boş kalan kontenjana kayıtları da 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihlerinde kabul edilecek.

Sınav Tarihlerinde Pandemi Koşullarına Göre Değişiklik Uyarısı

NEVÜ GSF Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı ile Seramik ve Cam Bölümü Seramik Ana Sanat Dalı için belirtilen 2020 – 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav tarihleri, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVİD 19 pandemi koşulları devam ettiği sürece kılavuzda belirtildiği şekli ile gerçekleştirilecek.

Ancak belirtilen sınav tarihlerinde COVİD 19 Pandemi koşullarında oluşabilecek herhangi bir olumsuz gelişmede; sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması veya sınavın fiziksel olarak gerçekleştirilemeyeceği durumlarda hazırlanacak olan alternatif bir özel yetenek sınav yöntemi, NEVÜ Senatosunda alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirilerek öğrenci alımı yapılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Santalar Fakültesi (GSF) 2020-2021 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları için https://www.nevsehir.edu.tr/tr/23906 adresini ziyaret edebilirsiniz.