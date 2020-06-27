Nevşehir’de YKS öncesi okulu karıştıran da vardı, sınava cep telefonu ile gelen de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) uyguladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde sınava gelen öğrencilerden kimi okulları karıştırdı, kim ise sınava cep telefonu ile geldi.

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmeleri için girdikleri YKS sınavı tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de korona virüs önlemleri ile yapıldı. Öğrencilere okul girişlerinde maske ve dezenfektan verildi. Nevşehir’de YKS için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak sınava girecekleri okullara gelen öğrencilerin kimi yanlış okula gelirken kimisi ise yanında cep telefonu, cüzdan ve toka ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir’de bir öğrenci ise sınav giriş kağıdını çıkartmayı unutmasının ardından en yakın kırtasiyeden sınav giriş kartını çıkartarak sınava dakikalar kala okul bahçesine koşarak girmesi objektiflere yansıdı.

Sınavların yapıldığı okulların bahçesine öğrenci yakınları alınmazken öğrenci yakınları ise okula en yakın buldukları yerde oturarak dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.