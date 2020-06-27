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Nevşehir’de YKS öncesi okulu karıştıran da vardı, sınava cep telefonu ile gelen de
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ (ÖSYM) UYGULADIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI ÖNCESİNDE SINAVA GELEN ÖĞRENCİLERDEN KİMİ OKULLARI KARIŞTIRDI, KİM İSE SINAVA CEP TELEFONU İLE GELDİ.
Eğitim 27.06.2020, 10:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) uyguladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde sınava gelen öğrencilerden kimi okulları karıştırdı, kim ise sınava cep telefonu ile geldi.
Sınavların yapıldığı okulların bahçesine öğrenci yakınları alınmazken öğrenci yakınları ise okula en yakın buldukları yerde oturarak dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.