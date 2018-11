Nevşehir’de öğrenciler plaj futbolu ve plaj voleybolu oynuyor

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi’nde öğrenciler 12 branşta 18 kategoride sportif faaliyetlere katılıyor.

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi okul idaresi ve beden eğitim öğretmenlerinin çabalar sonrasında okul kompeksleri içerisinde oluşturdukları spor alanları ile öğrencilerin sportif başarılarını artırıyorlar. Okul bahçesi içerisinde tenis kortu, bocce oyun alanı, boks alanı, plaj futbol ve plaj voleybol alanları oluşturulmasının ardından okulda öğrenim gören 480 öğrencinin 180’i sportif yarışmalara katılıyor.

Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Beden Eğitimi öğretmeni İlhan Ekici, okulda bulunan 480 öğrencinin 180’ninin lisanslı sporcu olduğunu ifade ederken okulda plaj futbolu ve voleybolu oynadıklarını söyledi. Ekici, “Okulumuzda 12 branş 18 kategoride lise öğrencimiz hem okullar bazında hem de kulüpler bazında sportif faaliyetlerimiz var. Cumhuriyetimizin 95.yılı anısına okulumuzda görmüş olduğunuz kort tenis sahası hiçbir okulda yok, bocce, dart salonları, ok sahamızın yanı sıra ilimizde hiçbir okulda bulunmayan plaj futbolu ve plaj voleybolu sahası, boks alanları yani aklınıza gelen her türlü spor tesislerini okulumuzda bir ayrıcalık olması amacıyla oluşturduk. Amacımız Nevşehir ve Türkiye’nin vizyon okulu olmak. Her yıl Türkiye şampiyonalarında ilimizi temsil ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi sportif alanlar imkanı sağlıyoruz. Kort tenisi olmayan bir ilde Türkiye şampiyonalarını katıyorduk ama artık kendimize ait bir kort sahamız bulunuyor. Okulumuzda şuanda 480 öğrencimiz var. 180 öğrencimiz ise lisanlı bir şekilde müsabakalara katılıyor” dedi.

Okul Müdürü İdris Gürdal’da açıklamasında hedeflerinin ulusal düzeyde başarılar elde etmek olduğunu söyledi. Gürdal, “Burada öncelikle amacımız öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini uygun alanlarda doya doya yapmalarıdır. Uzun vade de salt akademik başarılarının yanında kaybolan öğrencilerimizin sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Çok şükür şuan bir çok devlet okulunda sportif alanlarımız bulunuyor. 180 lisanslı öğrencimizle beden eğitimi öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimizin katkılarıyla sportif alanlara devam ediyoruz. Ulusal düzeyde başarılar artırarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.