Nevşehir’de anaokullarında yüz yüze eğitim başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından Nevşehir’de anaokulları eğitime başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından Nevşehir’de anaokulları eğitime başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir açıklamasının ardından Nevşehir’de bulunan tam gün eğitim veren özel anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Özel Kardelen Koleji Anaokuluna bu sabah saatlerinde velileri tarafından okula getirilen öğrencilerin ateşleri ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptılar. Minik öğrencilerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu.