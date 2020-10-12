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Nevşehir’de 25 Bin Öğrenci Okula Başladı
Yüz Yüze Eğitime Geçişte İkinci Aşama Başladı
Eğitim 12.10.2020, 11:29
Nevşehir’de ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.
Nevşehir’de okulların açılmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ile bir süre sohbet etti.
Vali Becel, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulunda sınıflardaki öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilere, maske, mesafe, hijyen konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Becel, toplumun kurallara uymasıyla vaka sayısının düşeceğini, bu durumda da tüm öğrencilerin bir an evvel okula kavuşmasının sağlanacağını söyledi.