Nevşehir’de 25 Bin Öğrenci Okula Başladı

Nevşehir’de ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel eğitim öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Nevşehir’de okulların açılmasının ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Vali Becel, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulunda sınıflardaki öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilere, maske, mesafe, hijyen konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Becel, toplumun kurallara uymasıyla vaka sayısının düşeceğini, bu durumda da tüm öğrencilerin bir an evvel okula kavuşmasının sağlanacağını söyledi.

Vali Becel, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okullarımız öğretmen ve çocuklar olduğunda güzel. İl genelindeki 55 bin öğrencimizden 25 bini okulla buluşmuş oldu. Vatandaşlarımız, kurallara maksimum uyum gösterirse geri kalan öğrencilerimiz de eğitim öğretim hayatına başlayacaktır. Çocuklarımız kuralları çok iyi biliyor, onlara bu konuda güveniyorum. Uyum sağlayacaklarını ve kurallara uyacaklarını çok iyi biliyorum. Bizler okullarımızda ciddi sayıda temizlik görevlisi görevlendirdik. Okullarımızın hijyenine önem veriyoruz" dedi.