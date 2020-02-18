Nevşehir Şampiyonu Altınyıldızlı Potanın Perileri Kırşehir’de

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Kızlar Basketbol takımımız 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları kapsamında 1. Dönem içerisinde yapılan müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştu.Bu şampiyonlukla grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuz temsil edecek olan potanın yıldız perileri 18-19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Kırşehir’de sahaya çıkacaklar.

Potanın Yıldız Perilerine çıkacakları maçlarda,grup turnuvalarında başarılar diliyoruz.