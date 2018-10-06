Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Öğrencileri Keşif Ederek Sanat Çalışması Yaptılar

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri keşiflere devam ediyor. Bugün Uçan Balonlar sınıfımız ile Göreme Açık Hava Müzesinde, Peribacaları yapıldı.

Küçük sanatçılarımız eğlence ile dersi birleştirdiler. Kapadokya'yı tamamlayan yöremizi vurgulayan Kili tanıyarak, atlar diyarı ve Dünyanın 7 Harikalarından biri olan peribacaları incelendi.

Modern sanatçı Ai Weiwei’nin de dediği gibi “Sanat ifade özgürlüğüdür, yeni bir iletişim biçimidir. Hiçbir zaman müzelerde sergilemek ya da duvara asmak değildir. Sanat insanların gönüllerinde yaşamalıdır. Sıradan insanlar da herkes gibi sanatı anlayabilmelidir.” Biz de minik sanatçılarımız ile peri bacalarından esinlenerek kilden peribacaları yaptık.

Bize bu imkanları sunan okul yönetimine ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 10:33