Nevşehir'in Lise Tercihi Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Oldu

Altınyıldız Kolejinde öğrenciler ve veliler 2019-2020 öğretim yılı kayıtlarına büyük ilgi göstermektedir. Altınyıldız Liseleri 9.sınıf kontenjanlarını dolmuş, az sayıda kalan ek kontenjanlara öğrenci kayıtları yapılmaktadır.

Altınyıldız Liseleri her yıl muhteşem öğretmen kadrosuyla üniversite sınavlarında şampiyonluklar kazanırken, diğer yanda ulusal ve uluslar arası yarışmalarında Türkiye ve Dünya dereceleri kazanıyor.

Altınyıldız, TÜBİTAK’ tan kültürel yarışmalara, sanattan spora kadar her alanda başarılı öğrenciler yetiştiriyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri Nevşehir’i eğitimde Türkiye standartlarının üzerine çıkartmış, başarılı ve tecrübeli öğretmen kadrosu, mükemmel fiziki yapısı ile vizyonuyla, kaliteli ve çağdaş eğitim uygulamalarıyla 21 yıldır sayısız başarıları Nevşehir’e getirmiştir.

Velilerinden ve öğrencilerinden aldığı güçle Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise 9.sınıf kayıtlarına büyük ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 16:18