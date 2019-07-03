Nevşehir'in Güven Duyduğu Eğitim Kurumu ''Altınyıldız Koleji''

2019 LGS Sınavlarında, 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan öğrencimizin ve % 1'lik, % 2'lik, % 3'lük başarı dilimlerinde bulunan Nevşehir'in en başarılı öğrencilerinin tercihi Altınyıldız Koleji olmuştur.

Başarılı olmayı ve Türkiye'nin en seçkin üniversitelerine girmeyi hedef edinen çok sayıda öğrencilerimizin ve velilerimizin 9.Sınıf kayıtlarımıza olan yoğun ilgisi bizlere yaşattığı gururun yanısıra Altınyıldız Eğitim Kurumlarının eğitim alanında 21 yıldır, süren başarılı ve ilkeli eğitim anlayışınında takdir edildiğini ortaya koymaktadır.

Eğitimin her alanında kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla bünyemizde barındırdığımız öğretmen kadromuz ve öğrencilerimize sunduğumuz akademik, sosyal, kültürel, sportif imkanlarla 21 yıldır hep daha üst başarıları hedef edinen Altınyıldız Koleji ailesi olarak başarılarımızda emeği geçen herkese ve Nevşehir halkına bizlere duydukları güvenden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 16:18