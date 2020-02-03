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Nevşehir'in En İyi Özel Okulu ALTINYILDIZ KOLEJİ!
BAĞIMSIZ TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ (INDEPENDENT CONSUMER ASSESSMENTS) ‘‘2020 EN İYİ BEST’’ Hizmet kategorisi değerlendirmeleri sonucunda 2019-2020 Nevşehir’in En İyi Özel Okulu, Best Private School ‘Altınyıldız Koleji’ seçildi.
Eğitim 03.02.2020, 11:49
BAĞIMSIZ TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ (INDEPENDENT CONSUMER ASSESSMENTS) ‘‘2020 EN İYİ BEST’’ Hizmet kategorisi değerlendirmeleri sonucunda 2019-2020 Nevşehir’in En İyi Özel Okulu, Best Private School ‘Altınyıldız Koleji’ seçildi.
‘‘2020 EN İYİ BEST’’ ödülü kazanan
Altınyıldız Eğitim Kurumları;
Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu,
Özel Altınyıldız Ortaokulu,
Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi,
Özel Altınyıldız Fen Lisesi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi kutluyoruz.
Altınyıldız Koleji 2020 EN İYİ BEST ödülünün Nevşehir’e ve Türk Milli Eğitimine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.