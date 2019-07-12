Nevşehir'in En Çok Tercih Edilen ve En Başarılı Lisesi, Altınyıldız!

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi, her yıl Üniversite sınavlarında muhteşem başarılar kazanmaktadır.

Yıllardır hep, en iyi öğretmenler ve en iyi idarecilerle çalışan, kadro istikrarına, tecrübeye ve sürekli gelişmeye önem veren Altınyıldız Liseleri; dev öğretmen kadrosuyla, mükemmel fiziki ortamıyla, velilerinin desteği ile öğrencilerinin kazandığı başarılarla,Türkiye’nin en seçkin Liseleri arasında yer alıyor.

Altınyıldız Kolejinin güçlü ve seçkin öğretmen kadrosu, öğrencilerinin hayallerini süsleyen hedeflere ulaşmaları için büyük bir özveri ve çaba ile çalışarak geleceğin mimarlarını yetiştirmektedir.

Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, YKS sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında en üst sıralarda yerini alarak Nevşehir'de il birinciliklerini kazanmıştır.

Mezun verdiğimiz ilk yıldan itibaren, akademik başarılarını daha ileriye taşıyan DEV ÖĞRETMEN KADROMUZ, EĞİTİMDE ALTINYILDIZ MARKASINI tüm Türkiye’de tanınan ve takdir edilen okul haline getirmiştir.

Sürekli güçlü ve başarılı, dinamik öğretmenlerle güçlendirilen akademik kadromuz, Türkiye’nin en seçkin okullarından birisi olan Altınyıldız Eğitim Kurumlarında çalışmaktan, Nevşehir’in eğitimde dünyaya açılan penceresi olmaktan mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2019-2020 öğrenci kayıtlarında Nevşehir halkı, bu muhteşem başarılara kayıtsız kalmayarak, öğrencilerinin kayıt olacakları okulların üniversite başarılarını, sosyal, sportif, kültürel imkânlarını sorgulayarak, Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini tercih etmektedir.

BAŞARI YOLCULUĞUMUZDA GİDİLECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ, KAZANILACAK DAHA ÇOK BAŞARIMIZ VAR!

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 11:05