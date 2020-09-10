Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden uzaktan eğitim kararı

Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararları ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları dikkate alınarak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde planlanmıştır. 08 Eylül 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar vermiştir.

Sağlıklı günler ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.