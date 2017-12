Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde ‘Nevşehir yenilikçi girişimcilik günleri’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yenilikçi iş fikri olan tüm girişimci öğrencilere, akademisyenlere, mezunlara, iş adamlarına ve halka yönelik ücretsiz ‘Nevşehir Yenilikçi Girişimcilik Günleri’ düzenleniyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark ve Kuluçka Merkezince yürütülen ve Ahiler Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında desteklediği ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Kuluçka Merkezi Teknoloji Tabanlı Girişimcilik İçin Kapasite Geliştirme Projesi’ 2018 yılı Şubat ayında gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kuluçka Merkezi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar, “Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve İpek Yolu güzergahında bulunan Kapadokya Bölgesinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, toplumumuzun kalkınmasında ve aydınlanmasında çok önemli bir role sahip. Üniversitemiz bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle etkin bir bilgi merkezi olmak için çalışmakta. Bu doğrultuda gereken adımları atan Üniversitemizde Haziran 2017 tarihinde ‘Kapadokya Kuluçka Merkezi’ni kurulmuştur. Kuluçka Merkezi olarak üniversitemiz öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve Nevşehir halkının teknoloji tabanlı girişimciliğini desteklemek, yenilikçi is fikirlerinin geliştirilmesinden bu fikirlerin prototip aşamasına getirilmesine destek vermekteyiz. Bu kapsamda Üniversitemiz Kapadokya Teknopark ve Kuluçka Merkezi olarak AHIKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği, yenilikçi iş fikri olan ve bu fikrini ticarileştirmeyi düşünen girişimci öğrenci, akademisyen, mezun, iş adamı ve halkımıza yönelik yenilikçi girişimcilik günleri başlattık. Akademik Girişimcilik Eğitimi, Teknoloji ve Patent Araştırma Eğitimi, TÜBİTAK Teydeb Proje Hazırlama Eğitimi, Genel Girişimcilik Eğitimi, İş Fikri Üretme Eğitimi, İş Fikri Doğrulama Eğitimi, İş Planı Yazma Eğitimi, Gelir Modeli Oluşturma Eğitimi, Girişimciler İçin Kaynak Rehberi Eğitimi ve Yatırımcı Sunumundan Beklentiler Eğitimi konularında Erciyes Teknopark uzmanlarınca ücretsiz eğitimler verilecek. Her gün 1 adet eğitim ve günlük 8 saat olmak üzere toplam 10 gün/80 saat seklinde üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek eğitim günleri sonunda katılımcılarımıza ayrıca katılım belgesi verilecek” dedi.