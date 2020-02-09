Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi eğitime bir gün ara verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili Gençler! Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen verilere göre 10.02.2020 Pazartesi günü kuvvetli buzlanma, don ve yoğun sisin oluşturacağı olumsuzluklardan dolayı Üniversitemizde bir gün eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.