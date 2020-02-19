Nevşehir Belediyesi’nden Eğitime Büyük Destek

Nevşehir Belediyesi tarafından, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Kimya, Geometri, Biyoloji ve Fizik derslerinden oluşan soru bankası seti hazırlandı.

Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan setler, belediye ekiplerince kentteki lise ve dengi okullarda öğrenim gören bin 417 öğrenciye dağıtıldı.

Üniversite hayali kuran gençlere ücretsiz olarak ulaştırılan soru bankası setleri yeni nesil sorulardan oluşuyor.

‘Hayaller Başarının İlk Adımıdır’ sloganıyla hazırlanan soru bankalarının ön sözünde tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bir belediye başkanı olmaktan öte, kendilerinin bir ağabeyi olarak her zaman onların yanında ve destekçisi olacağını vurguladı.

Arı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili kardeşlerim, gözümün nuru gençler. Sizler, hem şehrimizin hem ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatısınız. Ülkemizin ve şehrimizin yarınları sizlerin bilgi, birikim ve kabiliyetlerinizin üzerinde yükselecektir. Bu nedenle sizler kendinizi, bol kitap okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri olan, bilgi üreten ve değerlendiren, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmelisiniz. Bilgi ve teknoloji çağında bugün bilgi ekonomisinden, akıllı ekonomiden bahsediyoruz. Bilgiyi elinde tutanın söz sahibi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken çağın şartları ve öne çıkarttığı değerler; bilgi iletişim teknolojilerini üst seviyede kullanabilen, hızlı değişim sürecine ayak uydurabilen bir yapıda olmamızı zorunlu kılıyor. Sevgili gençler; yaşamınızın yönünü değiştirecek, onu şekillendirecek yepyeni bir sürecin başındasınız. Üniversitede alacağınız eğitimler ve bu süreçte kendinize katacağınız donanımlar, geleceğin yatırımı olacaktır. Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip bir ülke ve bu bizim en büyük varlığımız. Sizlerin en iyi eğitim altyapısıyla, en geniş imkanlarla, donanımlı ve birikimli bireyler olarak yetişip ülkemizi çok önemli yerlerde temsil etmeniz en büyük arzumuzdur. Şunu bilmenizi istiyorum ki sizler bir hazinesiniz ve geleceğimizin mimarısınız. Yarının Türkiye’sinin liderleri, öncüleri ve uygulayıcıları sizler olacaksınız. Çağın gerisinde kalmayan, sürekli kalkınan bir Türkiye için, gelişen ve büyüyen bir Nevşehir için katkılar sağlayacağınız uzun yolculuğunuzda, Nevşehir Belediyesi olarak her fırsatta desteğimizi sürdüreceğiz.