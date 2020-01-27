Nevşehir Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun Büyük Başarısı

Nevşehir Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu AR-GE kapsamında 50. Yıl Anaokulu ile Hami Projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için Teknoloji-Sanat El Ele: Robotik Kodlama, 3D Uygulamaları ve Seramik projesi oluşturarak Hami projesine katıldı.

Hami projesine 2018-2019 eğitim-öğretim yılı kapsamında 3.003 özel okul, 3.189 resmi okul; 262.938 özel okul öğrencisi, 326.388 resmi okul öğrencisi katılmıştır.

Projemiz Hami projesi iyi örnekleri öncelikle İl Değerlendirme Komisyonları tarafından özgünlük, verimlilik, sergilenebilirlik, yaygın etki ve sürdürebilirlik kriterleri bağlamında değerlendirildikten sonra, Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon marifetiyle seçilmiştir.

Projede emeği geçen bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu ile 50.Yıl Anaokulumuzu başarılarından dolayı kutlarız.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’ye örnek gösterilen Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuzla gurur duyuyoruz.