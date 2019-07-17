NEVŞEHİR 1.si, TÜRKİYE 78.si MEHMET EMİN ÖZDEMİR'den ALTINYILDIZ KOLEJİNE TEŞEKKÜR

2019 YKS ve AYT şampiyonu Nevşehir’den çıktı!

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ve Alan Yeterlilik Sınavında (AYT) Nevşehir’in göğsü bir kez daha kabardı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Özdemir, sınavda gösterdiği üstün performansla YKS’de Türkiye 89’ncusu, Y-EA Türkiye 78.si oldu. Mehmet Emin Özdemir ’in elde ettiği bu başarı, Nevşehir’i gururlandırırken, öğrencimiz sevincini ailesi ve Altınyıldız Eğitim Kurumları ile paylaştı.

Altınyıldız Eğitim Kurumları öğretmenleri”Mehmet Emin Özdemir’in başarısıyla gurur duyduk, mutlu olduk. Çeşitli alanlada Nevşehir 1.si olan öğrencilerimizi kutluyoruz. Her yıl yeni başarılar kazanıyoruz.2 yıldır Türkiye’de ilk 100 dereceye öğrencilerimiz yerleşiyor. Türkiye’nin en başarılı liseleri arasındayız. Başarılarımız Nevşehir’e armağan olsun.” ifadesini kullandılar.

Girdiği sınavlarda elde ettiği dereceyle Nevşehir 1.si ve Türkiye78.si olan Mehmet Emin Özdemir, bu başarıda planlı ve disiplinli çalışmasının yanı sıra, Altınyıldız Eğitim Kurumları’nın da büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.“Bu başarıyı yakalamamda büyük rol oynayan Altınyıldız Eğitim Kurumları’ndaki öğretmenlerime, idarecilere, bana verdikleri destek ve gösterdikleri ilgiden dolayı da Anneme, Babama,bana evlerini açan Teyzem İkbal Şişman,Eniştem Fatih Selim Şişman’a,Anneanneme,Dedeme ve tüm aileme çok teşekkür ediyorum. Elde ettiğim bu başarıyı Nevşehir’e ve Altınyıldız Eğitim Kurumları’na hediye ediyorum” diye konuştu.