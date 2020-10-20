Mutlu Çocukların Okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’na Büyük İlgi!

23 Yıllık Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları tecrübesiyle, Nevşehir’in gözde okul öncesi eğitim kurumu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu olarak;

“2020-2021 Eğitim – öğretim için başladık. Okulumuzda herkesin sağlığı için aldığımız önlemlerle, sosyal mesafe kurallarına uygun sınıf düzenlenmesiyle, düzenli dezenfekteyle, izolasyon odamızla, sağlık çalışanımızla çocuklarımızın günde 3 defa ateş ölçümleriyle, çocuğumuz için güvenilir bir okuluz.

Uzman deneyimli eğitim kadrosuyla, fiziki koşulları ile çocuklar için uygun konumuyla müstakil okul kampüsü ve tesislerinde çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu gelecek sunuyoruz.

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji bünyesinde bulunan Kreş ve Anaokulu’na her geçen gün daha fazla talep oluyor.

12 ay boyunca açık olan 24-66 ay arası miniklerin kayıt edildiği Altınyıldız Kreş ve Anaokulu bu yıl da velilerin büyük ilgisini gördü.

24 eğitimcinin görev aldığı Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokuluna gösterilen ilgiden dolayı öğrenci velilerine teşekkür ederiz.’’

Yılın 12 ayında hizmet veren Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu sağladığı eğitim, sosyal ve sportif imkânlarıyla da Nevşehir’in en büyük, en donanımlı ve en fazla ilgi gören eğitim kurumu olma özelliğini sürdürdü.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri sadece ders ya da dinlenme saatlerinde değil, derslerin sona ermesi ile de okul imkânlarından yararlanıyor.

Kreş ve Anaokulu bahçesinde bulunan trombolinde dakikalarca zıplayan çocuklar, oradan hayvanat bahçesine geçip hayvanları seviyor. İsteyen öğrenciler Trafik pistinde akülü araçları kullanıyor. Çocuk oyun bahçesinde, Halı sahada istedikleri kadar eğleniyorlar.

Çocukları, oyun stantlarında, güvenli bir ortamda oynayan veliler banklarda ve dinlenme alanlarında çocuklarını bekliyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda hemen hemen her gün bu güzellikler yaşanıyor.

Uygulamalarıyla herkesi hayran bırakan Altınyıldız Kreş ve Anaokuluna her geçen gün daha fazla rağbet oluyor.

Bölgemizin en modern, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çağdaş eğitimin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları her şey var. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı listeleri diyetisyenler tarafından hazırlanmaktadır.

400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız Okulöncesi Kurumlarında; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2000 m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin, trafik eğitim pisti, hayvanat bahçesibulunmaktadır.

Okul öncesi derslerinin yanı sıra öğrencilerimize;

İngilizce, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Halk Dansları, Jimnastik, Drama, Montessori, Akıl Oyunları, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Seramik, eğitimleri verilmektedir.

“Altınyıldız Kreş ve Anaokulu; başarılı ve mutlu çocukların okulu.”