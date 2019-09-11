Mutlu Çocukların Okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu'na Büyük İlgi

Bölgemizin ve İlimizin en büyük,en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu donanımı, fiziki yapısı, uygulamalarıyla eğitim dünyasının ve öğrenci velilerinin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji bünyesinde bulunan Kreş ve Anaokulu’na her geçen gün daha fazla talep oluyor.

12 ay boyunca açık olan 24-66 ay arası miniklerin kayıt edildiği Altınyıldız Kreş ve Anaokulu bu yıl da velilerin büyük ilgisi gördü.

Yoğun talep üzerine Kreş ve Anaokuluna ek sınıflar açıldı.

Anaokulu Müdürü Hülya Çete ve Kreş Müdürü Hande Özaltın, 24 eğitimcinin görev aldığı Altınyıldız Koleji Kreş ve Anaokuluna gösterilen ilgiden dolayı öğrenci velilerine teşekkür ederek, açılan ek şubelerin kayıtlarının dolmak üzere olduğunu belirttiler.

Yılın 12 ayında hizmet veren Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu sağladığı eğitim, sosyal ve sportif imkânlarıyla da Nevşehir’in en büyük, en donanımlı ve en fazla ilgi gören eğitim kurumu olma özelliğini sürdürdü.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun 2 bin metrekare bahçesinde, doğayla baş başa bir ortamda öğrenciler çocukluklarını yaşarken, mutluluklarına mutluluk katılıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri sadece ders ya da dinlenme saatlerinde değil, derslerin sona ermesi ile de okul imkânlarından yararlanıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilere ve velilere ders sonrası, Cumartesi ve Pazar günleri okul bahçesini açık tutuyor.

Kreş ve Anaokulu bahçesinde bulunan trombolinde dakikalarca zıplayan çocuklar, oradan hayvanat bahçesine geçip hayvanları seviyor. İsteyen öğrenciler Trafik pistinde akülü araçları kullanıyor. Çocuk oyun bahçesinde, Halı sahada istedikleri kadar eğleniyorlar.

Çocukları, oyun stantlarında, güvenli bir ortamda oynayan veliler banklarda ve dinlenme alanlarında çocuklarını bekliyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda hemen hemen her gün bu güzellikler yaşanıyor.

Uygulamalarıyla herkesi hayran bırakan Altınyıldız Kreş ve Anaokuluna her geçen gün daha fazla rağbet oluyor.

Bölgemizin en modern, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çağdaş eğitimin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları her şey var.

400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız Okulöncesi Kurumlarında; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2000 m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin, trafik eğitim pisti, hayvanat bahçesi bulunmaktadır.

Okul öncesi derslerinin yanı sıra öğrencilerimize;

İngilizce, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Halk Dansları, Jimnastik, Drama, Montessori, Akıl Oyunları, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Seramik, Yüzme-At Biniciliği eğitimleri verilmektedir.

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanan Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosu tarafından yetiştirilmektedir.

“Altınyıldız Kreş ve Anaokulu; başarılı ve mutlu çocukların okulu.”