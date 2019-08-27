''Mutlu Çocukların Okulu, Altınyıldız Kreş ve Anaokulu''

Öğrenciler dersler bittiğinde “Doyamadık, biraz daha kalalım.” diyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun 2 bin metrekare bahçesinde, doğayla baş başa bir ortamda, hayvanat bahçesinden, trafik pistine, çocuk oyun alanlarından halı sahaya, trambolinden, akülü arabalara kadar her şey var. Öğrenciler hem derslerde hem de ders bitiminde çocukluklarını yaşarken, mutluluklarına mutluluk katılıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 12 ay açık. Yaz tatilinde de hizmete devam eden Altınyıldız, okul öncesi eğitimde çığır açıyor.

Altınyıldız Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE ve Kreş Müdürü Hande ÖZALTIN,

“Öğrenciler, eğitim hayatlarında bir mihenk taşı olan okul öncesi eğitimi ne kadar iyi alırlarsa sonraki eğitim hayatlarında o kadar başarılı oluyor.

Sağlam bir temel, başarısını ispatlamış, güçlü kadrosu, mükemmel fiziki ortamı ile sunulan kaliteli ve çağdaş eğitimle atılıyor.

22 yıldır Lise Giriş Sınavlarıda ve Üniversite Sınavlarında dereceler kazanan öğrencilerin Altınyıldız Anaokulunda öğrenim görmeleri bir tesadüf değildir.

Yabancı dilden, robotik kodlamaya, bilgiden beceriye, basketboldan futbola, yüzmeye, baleden jimnastiğe, seramikten, resime, satranca, akıl oyunlarına eğitimlerimiz veriliyor.

İnsanlığı, tüm canlıları, doğayı, vatanını, milletini, milli ve manevi değerlerini seven öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğretmenimiz, öğrencimiz, velimiz ve personelimiz bir aile sıcaklığında hep birlikte üreterek, çalışarak, Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda başarılarımıza yeni başarılar ekliyoruz.”dediler

Öğrenciler, sadece ders ya da dinlenme saatlerinde değil, derslerin sona ermesi ile de okul imkânlarından yararlanıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda öğrencilere ve velilere kapılar kapatılmayarak, ders sonrası, Cumartesi ve Pazar günleri okul bahçesinden yararlanılıyor.

Kreş ve Anaokulu bahçesinde bulunan trombolinde dakikalarca zıplayan çocuklar, oradan hayvanat bahçesine geçip hayvanları seviyor. İsteyen öğrenciler Trafik pistinde akülü araçları kullanıyor. Çocuk oyun bahçesinde, Halı sahada istedikleri kadar eğleniyorlar.

Çocukları, oyun stantlarında, güvenli bir ortamda oynayan veliler banklarda ve dinlenme alanlarında çocuklarını bekliyor

Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda hemen hemen her gün bu güzellikler yaşanıyor. Uygulamalarıyla herkesi hayran bırakan Altınyıldız Kreş ve Anaokuluna her geçen gün daha fazla rağbet oluyor.

Bölgemizin en modern, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çağdaş eğitimin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları her şey var. 400 Öğrenci kapasitesinde olan Altınyıldız Okulöncesi Kurumlarında; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2bin m2 bahçe ve açık-kapalı oyun alanları, halı saha, sera, trambolin, trafik eğitim pisti, hayvanat bahçesi bulunmaktadır.

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanan Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosu tarafından yetiştirilmektedir.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda gün sonunda çocuklarımız evlerine gitmek istemeyip, okulda kalmak için ısrar ediyorlar.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 15:40