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Milli Eğitim Müdüründen taziye ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Eğitim 22.10.2020, 20:57
Milli Eğitim Müdüründen taziye ziyareti
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NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'nin annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ziyaretinde çeşitli konularda da istişarelerde bulundu.  

Başkan Çiftci Milli Eğitim Müdürü Demir'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.  

Ziyarette Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat ve Eğitim-Bir-Sen Şube yönetim kurulu Harun Öcal'da yer aldı.   

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