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Milli Eğitim Müdüründen taziye ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Eğitim 22.10.2020, 20:57
NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci'nin annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ziyaretinde çeşitli konularda da istişarelerde bulundu.
Ziyarette Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat ve Eğitim-Bir-Sen Şube yönetim kurulu Harun Öcal'da yer aldı.