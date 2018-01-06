Milli Eğitim Müdürü Demir, Türk Eğitim Sen’i ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Türk Eğitim Sen Başkanı Tayfur Urgenç ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Türk Eğitim Sen şube başkanlığının yapılan 2.olağan kongresi sonrasında başkanlık görevine seçilen Tayfur Urgenç ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Milli eğitim Müdürü Demir, Urgenç ve yönetimine ise görevlerinde başarılar diledi.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç ise, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken sendikaları tarafından alan taramaları sırasında tespit edilen sorunlar ve sendikaya iletilen problemleri Milli Eğitim Müdürü Demir ile paylaştı.

Ziyaret bir süre sohbetin ardından sona erdi.