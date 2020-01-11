Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ Altınyıldız Kolejini Ziyaret Etti

Nevşehir Milletvekili Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz DİNÇ Altınyıldız Kolejini ziyaret etti.

Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, Genel Müdür Serhat İĞDECİ, Lise Müdürü Özkan KILINÇ, yöneticiler ve öğretmenler tarafından karşılanan Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ ve Gürbüz DİNÇ eğitim ve güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Altınyıldız Kolejinin eğitim alanında ilimize yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Açıkgöz, elele vererek Nevşehir’i her alanda daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp ÖZALTIN, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Mustafa AÇIKGÖZ ve Başkan GÜRBÜZ DİNÇ’e teşekkür etti.