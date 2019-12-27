Mehmet Akif Ersoy'u Anıyoruz!

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy 83 yıl önce hayata gözlerini yumdu. 27 Aralık 1936’da vefat eden Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 83. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kurtuluş Savaşı sonrası yazdığı Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Marşı olarak 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı'nın şairi ve güftekarıdır.

20 Aralık 1873 tarihinde dünyaya gelen ve 27 Aralık 1936 senesinde hayata gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy'u, 83. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Türkiye’nin İstiklal mücadelesinin sembol isimlerinden Mehmet Akif Ersoy I.Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak görev yapmıştı. Mehmet Akif, Anadolu’nun birçok şehrinde camilerde verdiği hutbelerle halkın milli duygularını coşturmuş ve halkın milli mücadeleye destek vermesinde önemli rol oynamıştı.

Kurtuluş Savaşını destanlaştırarak yazdığı İstiklal Marşı’nı da Türk Milletine armağan etmişti.

Hayatını milletine adamış Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz.