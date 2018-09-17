MEB Teşvik Sonuçları Bugün (17 Eylül 2018) Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı “5580 sayılı kanun kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği uygulama e-kılavuzu” içerisinde 17 Eylül 2018 tarihinde tercih sonuçlarının yayınlanacağını açıkladı.

MEB DESTEK TUTARLARI 2018

Okul öncesi 6 bin öğrenciye MEB 3.060,00 TL destek verecek. 15 bin ilkokul öğrencisine 3.680,00 Türk Lirası, 15 bin ortaokul öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası, 15 bin ortaöğretim öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası ve 24 bin temel lisede okuyan öğrenciye 3.680,00 Türk Lirası destek verecek. Destekten yararlanan öğrenci sayısı 75 bin.

TEMEL LİSELERDE DESTEK KONTENJANI

Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

YERLEŞTİRME PUANI NASIL BELİRLENECEK?

Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır. Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

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