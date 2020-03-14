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Liselerde Dev Prova Altınyıldız Kolejinde Yapıldı
Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi, ilimizde halen 9.10.11 sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik Bursluluk Sınavları bugün gerçekleştirildi.
Eğitim 14.03.2020, 15:01
Yoğun bir katılımın olduğu sınavlarda öğrenciler başarılı olmak için büyük gayret sarf ettiler. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Altınyıldız Liseleri, 9.10.11. Sınıflar Bursluluk Sınavına çok sayıda öğrencinin katılması Kurumun başarılarının bir yansımasıdır.
Başarılı bir gelecek iyi bir üniversite için Altınyıldız Koleji.