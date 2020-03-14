Liselerde Dev Prova Altınyıldız Kolejinde Yapıldı

Yoğun bir katılımın olduğu sınavlarda öğrenciler başarılı olmak için büyük gayret sarf ettiler. Sınav sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başarılı, tecrübeli öğretmen ve yönetici kadrosu, fiziki yapısı ve öğrenme ortamlarının mükemmel standartlarda olması, 22 yıllık başarı dolu deneyimi, Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerini cazip hale getiriyor.

Altınyıldız Liseleri, 9.10.11. Sınıflar Bursluluk Sınavına çok sayıda öğrencinin katılması Kurumun başarılarının bir yansımasıdır.

Başarılı bir gelecek iyi bir üniversite için Altınyıldız Koleji.