Liselerde Dev Prova 14 Martta Altınyıldız’da!

Altınyıldız Koleji 9. 10. ve 11.Sınıflar Bursluluk Sınavı 14 Mart 2020 Cumartesi Saat 14.00 da yapılacak olan Bursluluk Sınavına kayıtlar devam ediyor.

2019-2020 Eğitim öğretim yılında Nevşehir genelinde halen 9.10.ve 11.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için Bursluluk Sınavı düzenliyor. Sınavlar 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14.00 da Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampusunda yapılacak.

Sınav başvuruları online olarak www.altinyildiz.k12.tr adresinden yapılacak.

Öğrenciler fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarını sınav günü yanlarında bulunduracak.

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatından yararlanmak isteyen öğrencilerin 14 Mart 2020 Cumartesi günü, Altınyıldız Koleji 9. 10 ve 11.sınıf Bursluluk Sınavlarına katılımlarını bekliyoruz.



