LGS’de Özel Okullar Farkı

İlimizde sayıları artan özel okullar gerek akademik gerekse sosyo-kültürel yönden daha nitelikli insan yetiştirme konusundaki çabalarını LGS sınavlarındaki başarıları ile fark yaratarak ortaya koydular.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında 16 Mart tarihinde başlatılan uzaktan online eğitimle özel okullar eğitim-öğretimden öğrencilerini hiç koparmayarak gerek LGS’ye hazırlanan öğrenciler için yaptıkları çalışmalar ile gerek her sınıf seviyesinde yaptıkları uzaktan eğitim ve canlı derslerle öğretim sürecinin devamlılığını saylayarak Nevşehir’de fark yarattılar.

17 Ağustos’ta Telafi eğitimlerine başlayacak olan Özel okulların pandemi için bütün gerekli tedbirleri alması ,hijyen çalışmalarını en üst seviyede tutması ,öğrenciler için en sağlıklı ortamları hazırlaması öğrencilerini özel okula gönderen aileler için sağlık açısından büyük bir güven oluşturmuştur. Bunun yanı sıra Mart’tan Haziran’a kadar özel okulların yapmış olduğu uzaktan eğitimin olası uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda da yine uzaktan canlı derslerle devam edebilecek olması özel okula öğrenci gönderen aileler için yine güven oluşturmaktadır.

Nevşehir’deki özel okullarımızı kutluyor, Nevşehir’de açılan her özel okulun Nevşehirli çocuklarımızın daha nitelikli yetişmesi için bir fırsat ve Türk Milli eğitimi için bir kazanç olarak görüyoruz.