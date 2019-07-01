LGS Sonuçlarına Göre Nevşehir'in En Başarılı Öğrencileri Altınyıldız Kolejini Tercih Ediyor

2019-2020 öğretim yılı 9.Sınıf kayıtlarını tamamlamak üzere olan Altınyıldız Koleji, LGS sonuçlarına göre Nevşehir'in en iyi öğrencilerini bünyesine katmaya devam etmektedir.

Nevşehir'in en başarılı öğrencileri Altınyıldız Fen Lisesini tercih etmektedir.

% 1'lik dilimde 15 Öğrenci

% 2'lik dilimde 11 Öğrenci

% 3'lük dilimde 11 Öğrenci

Altınyıldız Fen Lisesini tercih etmişlerdir.

Başarılı yönetim ve öğretmen kadrosu, kullanılan yayınlar ve öğretmen taramaları, sosyal, sportif ve bilimsel imkanlara sahip Altınyıldız Koleji, en iyi üniversiteleri kazandırma başarılarından dolayı öğrencilerin ilk tercihi olmuştur.

Geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmayı hedefleyen öğrencilerimiz bu emellerine Altınyıldız Koleji çatısı altında ulaşabileceklerini belirttiler. Gelecek garantisi olarak görülen Altınyıldız Koleji olarak kayıtlarımıza gösterilen ilgiden dolayı Nevşehir halkına teşekkür ederiz.