Kuran Kursları Arasında Halı Saha Turnuvası Altınyıldız Kolejinde

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada;

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur'an Kursu ve Camiilerimizin Yaz Kur'an Kursu talebeleri, bu yaz yine Altınyıldız Koleji Halısahasında misafir edilecek. Turnuvaya katılacak camiilerimiz ve kurslarımız şunlar:

1. Altunoluk Camii

2. Şeyhu'l-Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursu

3. Hacı Mehmet Avlanmaz Camii

4. Boğaz Köyü Camii

5. Fatih Sultan Mehmed Camii

6. Hz. Ömer Camii

7. Koparan Camii

8. Söğütlü Camii

9. Hacı Rasim Uzer Camii

10. Yeni Mahalle Camii

Takımlarımız iki grup halinde ve tek maçla puan usulüyle eleme yapacaklar. Gruplardan galip çıkan takımlar yarı final oynayacak. Galip gelen takımlar ise final oynayacaklar. Birinci grubumuzun adı Mus'ab Bin Umeyr, ikinci grubumuzun adı ise Şehit Eren Bülbül.

1 Temmuz Pazartesi günü oynayan takımlarımız Uzer Camii 6 - Fatih Sultan Mehmet Camii 1, Aşıkkutlu Camii 3 - Söğütlü Camii 7, 2 Temmuz Salı günü oynayan takımlarımız Hz. Ömer Camii 3 - Avlanmaz Camii 5, Boğazköy Camii 16 - Altınoluk Camii 2 maçlarımız devam etmektedir.

Organizasyonun yapılış amacı ise tatil döneminde çocuklarımızın kaynaşmaları, farkındalık kazanmaları, eğlenerek değerlerimizi öğrenmeleridir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza iyilik ve takva ödülleri verilecek. Destek olan il müftüğümüze, Camii görevlilerimize ve ev sahipliği yapan Altınyıldız Koleji ailesine müteşekkiriz. Bu çocuklar hepimizin...

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:55