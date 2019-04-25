Kardeş Okullar Sporda Buluştu

Hami Projesi kapsamında Özel Altınyıldız Koleji öğrencileri, Nevşehir Anadolu Lisesi öğrencileri ile Altınyıldız Koleji Kampüsünde buluştu.

Her iki okulun öğrencilerinin oluşturduğu karma Voleybol takımı Altınyıldız Koleji Spor Salonunda dostluk maçı yaptılar. Nevşehir Anadolu Lisesinden gelen misafir öğrenciler, Altınyıldız Koleji öğrencileri tarafından okulun kampüsünde karşılayarak, hoş geldiniz dediler. Ayrı iki takım halinde yapılan voleybol maçında okullarımız birer set aldıktan sonra son sette takımlarımız karışık 2 takım halinde dostluk seti oynadılar.

Özel Altınyıldız Koleji ve Nevşehir Anadolu Lisesi Voleybol maçında dostluk kazandı.

Proje kapsamında emeği geçen her iki okulumuzun idarecilerine, beden eğitimi öğretmenlerine, sporcu öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.