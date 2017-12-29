Kardelen Koleji futsal takımı Kırşehir’de grup maçlarına katılıyor

Özel Kardelen Koleji futsal takımı Nevşehir’i Kırşehir’de 29 Aralık, 31 Aralık tarihlerinde oynanacak olan grup müsabakalarında temsil edecek.

Gerek akademik gerekse sosyal anlamda katılmış oldukları her etkinlikte elde ettikleri bireysel ve kitlesel başarı ile kendilerinden sıkça söz ettiren Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, nefes kesen mücadeleler neticesinde elde ettikleri “Futsal Genç Erkekler Nevşehir 1.liği” derecesi ile Nevşehir’i temsil etmek üzere Kırşehir’e hareket etti. 29-31 Aralık tarihlerinde genç erkekler kategorisinde Kırşehir ilinde düzenlenecek olan Futsal Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşayan genç sporcuların gözlerindeki heyecan görülmeye değerdi. Müsabakalarda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan genç sporcular, bölge şampiyonasında da iyi neticeler elde etme sözü vererek okullarından ayrıldılar.