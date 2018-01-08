Özel Kardelen Eğitim Kurumları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıf öğretmenleri açıklandı.Kardelen Koleji tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 Eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz ve Nevşehir’in teveccühünü kazanmış sınıf öğretmenleri Ömer Gürbüz, Nurten Varır ve Harun Özcan olacaktır” ifadelerine yer verildi.
Kardelen Koleji 2018-2019 yılında eğitim verecek 1.sınıf öğretmenleri açıklandı
Özel Kardelen Eğitim Kurumları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıf öğretmenleri açıklandı.Kardelen Koleji tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 Eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz ve...
08 Ocak 2018 Pazartesi 13:47