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Kardelen Koleji 2018-2019 yılında eğitim verecek 1.sınıf öğretmenleri açıklandı

Özel Kardelen Eğitim Kurumları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıf öğretmenleri açıklandı.Kardelen Koleji tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 Eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz ve...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:47
Kardelen Koleji 2018-2019 yılında eğitim verecek 1.sınıf öğretmenleri açıklandı
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Özel Kardelen Eğitim Kurumları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıf öğretmenleri açıklandı.

Kardelen Koleji tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 Eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz ve Nevşehir’in teveccühünü kazanmış sınıf öğretmenleri Ömer Gürbüz, Nurten Varır ve Harun Özcan olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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