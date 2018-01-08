Kardelen Koleji 2018-2019 yılında eğitim verecek 1.sınıf öğretmenleri açıklandı

Özel Kardelen Eğitim Kurumları tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıf öğretmenleri açıklandı.Kardelen Koleji tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 Eğitim öğretim yılında geleceğimizi emanet edeceğimiz ve...