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Kapem’de Sertifikalı Diksiyon Kursu Açılıyor
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından MEB Sertifikalı Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu açılacak.
Eğitim 10.02.2020, 10:57
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 45. Dönem eğitimlerini sürdüren KAPEM’de Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk Kursu için kayıtlar başladı.
Hafta içi akşam ve hafta sonu iki ayrı grupta açılacak kursa katılmak isteyenler 25 Şubat 2020 tarihine kadar KAPEM’in www.kapem.org/ adresinden online başvuru yapabilecekleri gibi, 0 384 213 86 93 numaralı telefonu arayıp ya da kapalı pazar yeri içerisinde bulunan merkeze şahsen başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.