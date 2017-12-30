Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Hasan Ali Karasar atandı

Kapadokya Üniversitesinde Ağustos 2017 tarihinden itibaren Rektör vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten atandı.

29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/76 sayılı karara göre, Anayasa’nın 130’uncu ve Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın Kapadokya Üniversitesi rektörlüğüne ataması gerçekleşmiştir” denildi.