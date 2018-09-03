İşte Dev Kadro, İşte Dev Başarı

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Nevşehir'de en çok TIP kazandıran Fen Lisesi Özel Altınyıldız Koleji Fen Lisesi.

Özel Altınyıldız Fen,Anadolu Lisesi öğrencileri 2018 YKS sonuçlarında Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında en üst sıralarda yerini alarak Nevşehir'de de en çok TIP Fakültesi kazandıran okul olmuştur.

Altınyıldız Koleji Fen,Anadolu Lisesi öğrencilerinin kazandığı yerlerden bazıları şu şekildedir.

1 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (TAM BURSLU) 2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜH. 4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİ BİLİMİ (İNG) 5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME (İNG) 7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME (İNG) 8 TOBB BİLGİSAYAR MÜH.(TAM BURSLU) 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜH. 10 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ 11 ÇAPA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 12 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 13 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 14 ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK (İNG) 15 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 16 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 17 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 18 ÇAPA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 20 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 21 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 22 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 23 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 24 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 25 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 26 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 27 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 28 AFYON ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 29 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 30 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 31 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Gurur duyulacak bu tablo, yılların verdiği birikim ve alanında en iyisi olan dev kadronun eseridir. Bu başarıyı takdirle karşılayıp tebrik eden velilerimize ve Nevşehirli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Altınyıldız Kolejinin tek rakibi yine kendisi olacak ve önümüzdeki yıllarda bu başarıları artıracaktır.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 16:09