İlk Adım! Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, öğrencilerinin zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlıklı koşullarda, tecrübeli öğretmenleriyle geliştiren mutlu çocukların okuludur.

Sürdürülebilir gelişimin esas alındığı, tam öğrenme programının işlendiği, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede aktif rol aldığı, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayata yansıtıldığı yetenek merkezli bir eğitim programı Altınyıldız da uygulanır.

İnsanı özel kılan yeteneği ve kişiliğidir. İnsanın yeteneklerini ve kişiliğini olgunlaştırarak bu hayatta başarıya ve mutluluğa ulaşacağına inanıyoruz. Altınyıldız Koleji kuruluşundan itibaren nitelikli eğitim öğretim ortamlarını hazırlayarak uygulamaktadır.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, çocuklarını her alanda gelişimlerini destekleyecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak aktivite ve etkinlikler ile onları yarına emin adımlarla hazırlıyor.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.