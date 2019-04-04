Haydi Nevşehir, Gençlerine Sahip Çık!

Özel Altınyıldız Koleji 29-30 Mart tarihleri arasında Ankara MEB Şura Salonda düzenlenen Fizy 22.Liseler Arası Müzik Yarışmasında Okulumuzu ve ilimizi temsil etmiştir.

Nevşehir Altınyıldız Koleji Müzik Kulübü orkestrası;

Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden,

Ali Kaan İşerio Beliz Bulut, Emre Ünlüleblebici, İlknur Ece Güvenç ve Altınyıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Buğra Özdolap ve Müzik Öğretmenimiz Onur Kahraman yönetiminde, Adamlar Grubunun “Acının İlacı” adlı şarkısını seslendirmişlerdir. Bu yarışmada jüri oylamasının yanında halk oylamasınında önemi çok büyüktür.

Müzik grubumuz Nevşehir’den tek katılan müzik grubu olarak sadece okulumuzu değil, Bütün Kapadokya bölgesini temsil etmektedir.

Öğrencilerimizi çıktıkları bu yolda başarılar diler, desteklerinizi görmekten mutluluk duyarız.

NASIL OY KULLANIRIM:

1-Fizy Uygulamasını ücretsiz cep telefonunuza indirin.

2-Fizy ana sayfasında yer alan Liseler Arası Müzik Yarışması butonuna tıkla, Videolar içerisinden Özel Altınyıldız Koleji-Fen ve Anadolu Lisesi “Adamlar/Acının İlacı”şarkısına oy ver.

http://fizy.org/video/ozel_altinyildiz_koleji_fen_ve_anadolu_lisesi/acinin_ilaci

Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Eleme Heyecanı Sürüyor

Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 22. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye devam ediyor.

''Dünyanın en Başarılı Gençlik Organizasyonu'' ödülüne sahip fizy 22.Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı Ankara'da iki gün süren elemeyle devam etti. Festival ortamında geçen MEB Şura Salonu'ndaki elemelerde gençler, kendilerini desteklemek için gelen okul arkadaşlarıyla birlikte heyecean dolu anlar yaşadı.

ALTINYILDIZ KOLEJLİLER FİZY LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI ANKARA BÖLGE FİNALLERİNDE!

Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen Ankara elemelerinde; Ankara, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, İçel, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen 199 lise yarıştı. Elemelerde en iyi performansı sergileyen okullar, finale yükselme şansı yakalayacak.

Yarışmanın eleme heyecanı 4-5-6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemeleriyle devam edecek. Hem İstanbul'da hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan performans sergileyen grupların video'ları Türkiye'nin en popüler digital müzik platformu fizy üzerinden dinlenerek oy verebilecek. Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasındani, fizy üzerinden izlenip en çok beğeniyi kazanan 6 okul, finale çıkmayı kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak.

Final 27 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak. Her alanda Nevşehir'in gururu olan Altınyıldız Koleji Müzik alanında da ne kadar yetenekli öğrencileri sahip olduğunu ispat etmiştir.

Oy ver gençlerimiz finale çıksın. Destek ver, Nevşehir'in adı duyulsun.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 09:53