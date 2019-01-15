“Görmeyen Gözler’in Sesi” Ömer Kavak Altınyıldız Kolejini Ziyaret Etti

Altınyıldız Koleji’nde Genel Müdür Serhat İğdeci, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerle görüşen Ömer Kavak, Kapadokya FM' de 25 yıldır, Görmeyen Gözler Programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapıyor.

Programlarıyla Nevşehir’de gündemi oluşturan,halkı bilgilendiren ve aydınlatan Ömer Kavak herkes tarafından çok sevilip sayılmaktadır.

Ömer Kavak'ın, Altınyıldız Koleji ziyaretinde Kapadokya FM ve Bilişim Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tarlacı da yer aldı.

Altınyıldız Koleji'ni başarılarından dolayı kutlayan Ömer Kavak, programlarına verdikleri destekten dolaya teşekkür etti.

Genel Müdür Serhat İğdeci "Görmeyen gözlerin sesi olan Ömer Kavak, azmi, inancı, mücadelesi, insana ve topluma faydalı olma çabasıyla herkese örnek olmaktadır.

Ziyaretinden büyük mutluluk duyduk.

Görmeyen Gözlerin ve Ömer Kavak'ın her zaman yanında olacağız."dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 09:16