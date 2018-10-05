Geleceğe Robotik ve Kodlama Eğitimiyle Hazırlanıyoruz

Okul öncesi çocuklarımıza özel hazırlanmış eğlenerek öğrenme ilkesi gözetilerek oyun destekli robotik kodlama eğitimi ile çocuklar hayallerini kurdukları sevimli robotlar tasarlayabilecekler. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken bilişim dünyasının dili olan kodlama yapmayı öğrenecekler. Altınyıldızlı çocuklar robotik ve kodlama eğitimi ile birlikte teknolojiyi üreten bireyler olacaklar.

Bu ders ile çocuklarımızın aritmetik ve problem becerisi geliştirme, çok boyutlu düşünme, görsel algı, matematik ve zeka düzeyinin gelişmesinde olumlu etkiler sağlama bilincini erken yaşta kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Robotik ve Kodlama eğitimi derslerimiz Anaokulumuzun bütün sınıflarında başlamıştır.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 13:49