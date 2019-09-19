''Gaziler Yaşayan Anıtlardır''

Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrasında şehitlik ve gazilik onuru vardır. Allah katında en önemli makamlardan biridir şehitlik ve gaziliktir. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Bu uğurda yüreğini, canını ortaya koyar. Türk Milleti, bunun en güzel örneğini Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşında “ Ya İstiklal, Ya Ölüm” diyerek vermiştir. Türk tarihi böylesi kahramanlık günleri ile doludur.

Destanlar yaratan şehitler ve gaziler tek tek, birer birer onur abidemizdir.

Türk Milleti şehitleri ile nurlanmış gaziler ile onurlanmıştır.

Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 15:59