Galatasaray Lisesinde Bir Altınyıldızlı Daha

Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS Nevşehir 1.si öğrencimiz KAAN CİVAN ayrıca bu yıl katıldığı yüzme yarışlarında TÜRKİYE 1.si olmuş ve ilimizi ve okulumuzu müsabakalarda temsil etmiştir.İstanbul’da katıldığı Galatasaray Spor Kulübü ile Türkiye’yi ve bizleri temsil etmeye devam edecek olan Kaan CİVAN’a yeni öğretim hayatında başarılar diliyoruz. Öğrencimiz okulumuz ziyaretinde öğretiminde emeği geçen idareci, öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

23 Yıldır Nevşehir’in Eğitimde Gururu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1104 Öğrencisini Fen Liselerine, 689 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve

2020 LGS’de KAAN CİVAN

2017 TEOG’da GÜLŞAH AKBAŞ

2015 TEOG’da MERYEM ÇALIŞKAN

2014 TEOG’da GÖKTUĞ BERBER

2013 SBS’de BATUHAN BAHÇELİ

2007 OKS’de HASAN BURAK HAMURİŞÇİ öğrencilerini Galatasaray lisesine göndermiş ve 2020-2021 öğretim yılında da öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir

Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.