Futbolun Altınyıldızları İki ayrı Takımla Yarı Finalde

2019-2020 Okul sporları tarafından düzenlenen il geneli Okullar Arası Liseli Gençler Futbol şampiyonasında değişen okul sporları yönetmeliği nedeniyle Altınyıldız Anadolu Lisesi ve Altınyıldız Fen Lisesi olarak il birinciliğinde mücadele eden takımlarımız gruplarından çıkarak çeyrek finale kalmıştı.

18.12.2019 tarihinde yapılan çeyrek final maçlarında Özel Altınyıldız Anadolu Lisesi rakibini 2-0, Özel Altınyıldız Fen Lisesi rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselmişlerdir.

Geçtiğimiz son 10 yılda 6 İl Birinciliği, İl 2. ve İl 3.lüğü kazanan Altınyıldız Liseleri Futbol takımları, bu yıl da iki okul takımını yarı finallere yükselterek, bir ilke imza atmışlardır.

Yarı finallere yükselen Altınyıldız Anadolu Lisesi, Altınyıldız Fen Lisesi, Nevşehir Lisesi ve Nevşehir Anadolu Lisesi takımlarına başarılar dileriz.

Bu başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız.