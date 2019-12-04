Engelsiz Dünyaların Temeli Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda Atılıyor

Altınyıldızın Altın Kalpli çocukları ilimizde faaliyet gösteren Özel Kapadokya Eğitim Merkezini ziyaret ettiler. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sadece öğrenmeye değil, sevgiye ve topluma dahil olmaya ihtiyaçları olduğu düşüncesiyle anaokulu öğrencilerimiz ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri güzel bir buluşma yaşadılar.

Özel eğitim merkezinde birlikte çeşitli oyunlar oynayarak etkinlikler yapan öğrencilerimiz, faydalı eğlenceli bir gün geçirdiler. Bizleri kurumlarında misafir eden Özel Eğitim Merkezi Yöneticilerine çok teşekkür ederiz.