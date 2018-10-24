Eğitimde Altınyıldız Farkı

EĞİTİMDE ALTINYILDIZ FARKI

Üniversite sınavlarında Tübitak Proje Yarışmalarında Bilim ve Matematik olimpiyatlarında, sportif başarılarda her zaman ilkleri yapan ve şampiyonlukları bulunan okulumuz bu yıl yeni bir çalışma ile öğrencilerimize hem spor, hem sanatı sevdirerek bir ilke imza atıyor.

Yoğun ders atmosferinden uzaklaştırmak, derslere daha motive bir şekilde girmeleri özgüvenlerinin gelişmesini ve sosyal bir öğrenci olmaları için her gün öğle saat 12:30 13:30 aralarında Beden Eğitimi öğretmenlerimiz tarafından Zumba dersi yapılıyor.

Öğrencinlerimizin yarı sıra etkinliğimize velilerimizin yoğun ilgisi olmuş Çarşamba günü saat 17.00 ile 18.00 arası ve Cumatesi saat 10.00 ile 14.00 saatlerinde velilerimizde etkinliğimize ücretsiz katılabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 09:56